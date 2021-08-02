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بلغاريا: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 425 ألفا و148 حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 9:58 ص

ذكرت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 425 ألفاً و148 حالة.

وأفادت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، بأنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفاً و215 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين 398 ألفاً و545 شخصاً، بينما يتلقى 810 أشخاص العلاج في المستشفيات من بينهم 81 في وحدات العناية المركزة، وبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 8 آلاف و379 حالة.


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