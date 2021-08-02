موسكو: تصريحات أمريكا إعلان خطير يحتوي على تهديد غير مقنع باستخدام القوة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين، إن تصريح قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، حول دفع روسيا لواشنطن لتوجيه الضربة الأولي، أمر في غاية الخطورة، ويمثل محاولة لنقل المسؤولية عن تأجيج النزاع في البحر الأسود.

وأضاف غروشكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن "هذا إعلان خطير للغاية، ويحتوي على تهديد غير مقنع، باستخدام القوة"، لافتا إلى أنه "من الواضح أن هذه محاولة لنقل المسؤولية عن تصعيد محتمل من الولايات المتحدة إلي روسيا".

وأكد نائب الوزير الروسي، أن التوتر يتأجج في المنطقة لأن الولايات المتحدة تعز وجودها العسكري في الجوار المباشر للحدود الروسية، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتصالات العسكرية بشكل محترف بين روسيا ودول الناتو، يمكن أن تقلل من مخاطر وقوع الحوادث العسكرية.

وزعم قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الأدميرال الأمريكي روبرت بورك، في وقت سابق، بأن روسيا "تدفع الولايات المتحدة لتوجيه الضربة الأولى، لكن هذا لن يحدث إذا لم تحدث استفزازات".