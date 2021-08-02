تعليم الوادي الجديد تتابع الزيادات وتسعى لسد عجز المعلمين بإدارة باريس التعليمية

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، على انطلاق "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادي الجديد لإدارة باريس التعليمية.

ويضم الأتوبيس مسؤولين المتابعة التنسيقية وعدد من الموجهين الأوائل بالتخصصات الدراسية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على تنفيذ النشرات الداخلية وتوزيع المعلمين وسد العجز بجميع مدارس الإدارة فى جميع التخصصات المختلفة.

وقال:" نعمل من أجل مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة لهم، فى إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد".

جدير بالذكر أن قطاع تعليم الوادي الجديد أطلق فكرة الأتوبيس الطائر منذ عدة أعوام، حيث يضم الموجهين ومسؤولين المتابعة وغيرهم من ممثلي الإدارات بقطاع التعليم، ويتم المرور على المدارس والإدارات بهدف حل المشكلات وتوفير كل السبل للمعلمين والطلاب قبيل وأثناء العام الدراسي.