 صربيا تفوز على كوريا الجنوبية في منافسات الكرة الطائرة للسيدات بالأولمبياد - بوابة الشروق
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صربيا تفوز على كوريا الجنوبية في منافسات الكرة الطائرة للسيدات بالأولمبياد

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 10:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 10:50 ص

فاز المنتخب الصربي على نظيره الكوري الجنوبي 3 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من منافسات الكرة الطائرة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتفوق المنتخب الصربي على منافسه بواقع 25 / 18 و25 / 17 و25/15.

وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيطالي 3 / 2.

وفاز المنتخب الإيطالي بالشوط الأول بنتيجة 25 / 21 فيما حسم المنتخب الأمريكي الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25 / 16، لكن إيطاليا عادت مجددا لتفوز بالشوط الثالث بنتيجة 27 / 25.

وحسم المنتخب الأمريكي المباراة لصالحه بعدما فاز بالشوطين الرابع والخامس 25 / 16 و15/12.


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