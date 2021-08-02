المجلس الرئاسي الليبي: وزير خارجية إيطاليا يزور طرابلس اليوم الاثنين

يصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة طرابلس للقاء أعضاءالمجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأبلغ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الصحفيين، اليوم الأحد، أن دي مايو سيجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد بقصر ولي العهد، يليه اجتماع مع عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني بقاعدة أبوستة البحرية على تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا،بحسب "بوابة الوسط" الليبية.

كان دي مايو، قد صرح في الشهر الماضي إنه سيزور مجددًا ليبيا في غضون الأسابيع المقبلة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالأوضاع هناك وبأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه البحر المتوسط.