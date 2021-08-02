يمر جسم المرأة بالعديد من التغييرات خلال فترة الحمل، لذلك يجب أن تكون الفتاة حريصة جدًا على ما تأكله، ونوع نمط الحياة الذي تعيشه، حيث يُنصح النساء بالبقاء نشيطات بدنيًا ما لم يكن الحمل شديد الخطورة، لكن أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تطرحها السيدات، هو ما "إذا كان بإمكان المرأة الحامل ارتداء الكعب؟".

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول هل يمكن للمرأة الحامل ارتداء الكعب؟

وفقًا لخبراء، المرأة يمكن أن ترتدي الكعب في الأشهر الثلاثة الأولى، لكن لفترة قصيرة فقط، وذلك لأن مستويات البروجسترون تزداد أثناء الحمل، ويمكن أن يكون هناك بعض التراخي في الأربطة والمفاصل، وزيادة في الوزن مع بعض التورم، وبالتالي فإن ارتداء الكعب قد يجعل من الصعب على المرأة الحامل المشي.

ويُنصح بأن ترتدي المرأة، الكعب الصغير الذي لا يخل بالتوازن أثناء المشي، وخلال أواخر الحمل، يتغير وضع البطن ويحدث إمالة في الحوض، وعندما يتغير مركز الثقل، فإنه يؤدي إلى آلام في الساق والظهر، ويمكن أن يحفز آلام الولادة المبكرة في بعض الأحيان.

ويجب أن يكون الكعب دائمًا صغيرًا ومريحًا، وله قبضة محكمة حول القدمين، وأثناء الحمل يجب أن تكون سلامة الأم والطفل هي الأولوية، وبالتالي يُنصح باختيار الأحذية التي تشعر فيها الأم براحة أكبر.