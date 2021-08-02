تحرير ٣٦ محضرا لعدم ارتداء الكمامة خلال حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمنيا

أكد اللواء ياسر محمد عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار حملات المتابعة الشبه يومية لمدى إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بالإجراءات الاحترازية، وكذلك الالتزام بمواعيد الإغلاق التي أقرها مجلس الوزراء وتطبيق القانون على المخالفين.

كلف رئيس المنيا، نواب المدينة والذين صدر لهم قرار من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لهم لتطبيق ومتابعة إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

ومن جانبه، قال دكتور رجب قياتس نائب رئيس مدينة المنيا، إنه تم تحرير ٣٦ محضرا لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين لعدد من المقاهي والمحال والورش بمدينة المنيا، جاء ذلك خلال حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.