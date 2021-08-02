سعادة بين طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ بعد انتهاء امتحان الجيولوجيا

شهد اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة لطلاب علمي علوم، حالة من السعادة لسهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وقام الطلاب والطالبات بالحصول على صور تذكارية.



وقال فهمي علي بلجنة بالمدرسة الثانوية بمدينة قلين، إن الأسئلة كانت فى مستوى الطالب المتوسط رغم أنها كانت تعتمد على الفهم، مشيرا إلى أن الامتحان جاء به ٥٠ سؤالا جميعها كانت جيدة، وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما عدا خمس نقاط كانت تحتاج فهم بعض الشيء.



وأضاف محمد علي بلجنة مدرسة قلين الثانوية، أن الامتحان جاء سهل والإجابات واضحة ومباشرة عدا 3 جزيئات فقط من أصل 50 سؤالا كانت تحتاج للتفكير وتركيز قبل الإجابة عنها.



وتابع حازم قادوم بلجنة مدرسة قلين الثانوية، أن الامتحان جاء سهل وبمتناول جميع الطلاب، ولم يكن هناك غير بعض الأسئلة الصعبة من ضمن ٥٠ سؤالا.