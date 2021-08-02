البر الرئيسي الصيني يسجل 98 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 55 منها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 98 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 55 إصابة منها محلية العدوى، بينما الـ43 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 93103 حالات، بينهم 1091 لا يزالون يتلقون العلاج، 24 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 87376، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 60 حالة جديدة بدون أعراض. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.