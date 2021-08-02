مصدر سعودى لـ(د ب أ): اتصالات سعودية لإنشاء مجلس لتنسيق السياسات مع باكستان

تبدأ الرياض وإسلام آباد خلال شهر أغسطس الجاري اتصالات لإنشاء "مجلس التنسيق السعودي-الباكستاني" لتنسيق سياسات البلدين السياسية والاقتصادية والعسكرية والنفطية والعمالية بما يخدم المصلحة المشترك، وفقا لمصدر سعودي في الرياض تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتأتي الاتصالات بين الرياض وإسلام آباد لإنشاء مجلس التنسيق بعد حوالي ثلاثة أشهر من توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته إلى المملكة في 8 مايو الماضي على اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

وكان بيان رسمي سعودي عقب المباحثات بين ولي العهد ورئيس وزراء باكستان أكد أن الجانبين شددا على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في باكستان، وأكدا على رضاهما عن متانة العلاقات العسكرية والأمنية الثنائية، واتفقا على مزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان على ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وشددا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد أن العمل متواصل لتطوير علاقة السعودية مع باكستان.

ويشار إلى أن السعودية وقعت مؤخرا على عدة اتفاقيات مع عدد من الدول لإنشاء مجالس مماثلة للتنسيق.