الصحة البرلمانية بالعراق: البلاد في مرحلة صعبة والمستشفيات تعاني ضغطا بسبب ارتفاع إصابات

قالت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية بالعراق وفاء الشمري، إن البلاد ما زالت في مرحلة صعبة جدًا من الوباء والمستشفيات تعاني من ضغط كبير بسبب ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة، فالوضع يستلزم التعاون المشترك بين المواطنين والقطاع الصحي لاحتواء هذه الأزمة.



وأضافت الشمري - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الإثنين - أن انخفاض الإصابات بكورونا في البلاد أو تذبذبها لا يعني انتهاء الموجة الثالثة أو التراخي في إجراءات الوقاية، مؤكدة عدم التهاون بالاجراءات الاحترازية حتي يتم القضاء على هذا الفيروس بشكل نهائي.



وأوضحت أن الالتزام بالتباعد ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم، هي أمور ضرورية لضمان عدم انتشار الوباء، بالإضافة إلى الإجراءات الصحية الأخرى كالتلقيح والعزل المنزلي لمن يشعر بأعراض تشبه الانفلونزا أو التلامس مع مصابين لحين التأكد من عدم وجود الفيروس.