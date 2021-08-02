لاشيت: يجب إعادة الأفغان الذين يرتكبون جرائم في ألمانيا إلى بلادهم

أعرب أرمين لاشيت، مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، عن تأييده لفكرة إعادة طالبي اللجوء الأفغان الذين يتورطون في إرتكاب جرائم في ألمانيا، إلى بلادهم، دون النظر للتوترات المتزايدة هناك.

وقال لاشيت في تصريحات نشرتها "بيلد" نشرتها اليوم الاثنين: "نراقب الوضع في أفغانستان عن كثب. لا يمكننا تجاهل تقدم طالبان وعواقب ذلك على السكان هناك".

وأضاف: "يتطلب الوضع تقييما مستمرا وإجراءات دقيقة حال تقرر إعادتهم، لكن موقفنا لا يزال واضحا: أي شخص يرتكب جريمة داخل ألمانيا، قد خسر حقه في البقاء كضيف".

وابقت الحكومة الألمانية على سياستها التي تسمح بترحيل طالبي اللجوء الذي تم رفض طلباتهم إلى أفغانستان، رغم التقدم الذي أحرزته حركة طالبان الإسلامية المتشددة بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد.