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طوكيو تسجل 2195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو - د ب أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 11:14 ص
سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الاثنين، 2195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 863 حالة حالة عما تم تسجيله أمس الأحد، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (773 حالة)، وفي الثلاثينات (520)، وفي الأربعينيات (336) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 258 حالات تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 114 شخصا، بارتفاع 13 حالة عما تم تسجيله أمس الأحد، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 704، بارتفاع بواقع 13 حالة عما كان عليه أمس الأحد.

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