 أولمبياد طوكيو.. كندا تتأهل لنهائي كرة القدم للسيدات بالفوز على أمريكا - بوابة الشروق
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أولمبياد طوكيو.. كندا تتأهل لنهائي كرة القدم للسيدات بالفوز على أمريكا

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 12:30 م

تأهل المنتخب الكندي إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد فوزه على نظيره الأمريكي ،حامل لقب بطولة كأس العالم، 1 / صفر.

وسجلت جيسي فليمنج هدف المباراة الوحيد لكندا في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وكان المنتخب الكندي قد وصل إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيواجه المنتخب الكندي الفائز من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي والتي تجمع أستراليا والسويد، فيما ينتظر المنتخب الأمريكي الخاسر من تلك المباراة لخوض مواجهة الميدالية البرونزية.


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