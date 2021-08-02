بلومبرج: منطقة جنوب شرق آسيا تسجل أعلى معدل لوفيات كورونا في العالم

تفوقت منطقة جنوب شرق آسيا على أمريكا اللاتينية من حيث معاناتها من أسوأ معدل للوفيات المرتبطة بالاصابة بفيروس كورونا في العالم، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.

وخلال الأيام السبعة التي انتهت أمس الأحد، سجلت المنطقة 8ر28 حالة وفاة بين كل مليون شخص، وذلك بالمقارنة مع تسجيل 5ر28 حالة بين كل مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بحسب ما نقلته "بلومبرج" عن بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات في جنوب شرق آسيا منذ بداية بداية ظهور الفيروس يمثل جزءا صغيرا بالمقارنة مع إجمالي العدد في أمريكا اللاتينية، يوضح معدل الوفيات المتزايد مدى ضعف المنطقة أمام سلالة "دلتا" المتحورة والأكثر عدوى، ولا سيما وأن معدلات التطعيمات مازالت منخفضة.

وتتحمل إندونيسيا العبء الأكبر من الموجة الأخيرة لتفشي الإصابات، حيث أعلنت تسجيل 12 ألفا و444 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.