تأهلت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك للدور ربع النهائي لمنافسات الكاياك للقارب الفردي 200 متر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهت سما منافسات 200 متر للقارب الفردي بزمن 47:272 ثانية في المركز السابق للتصفية الثانية لتتأهل للدور ربع النهائي.

ويتأهل فقط أول لاعبتين لنصف النهائي من كل تصفية، بينما تخوض اللاعبات أصحاب المراكز الآخرى محاولة جديدة في ربع النهائي من أجل التأهل لنصف النهائي.

وتلعب سما فاروق محاولة حديدة في الخامسة صباحا من أجل محاولة التأهل لنصف النهائي.

وتنافس سما فاروق في أولمبياد طوكيو بسباق 200 متر للقارب الفردي الذي رشحه لها الاتحادين المصري والدولي للعبة، وأيضا منافسات 500 متر والتي تأهلت إليهاعقب فوزها ببرونزية دورة الألعاب الافريقية 2019.

يذكر أن أولمبياد لندن قد شهد الظهور الأول لمصر في هذه الرياضة عن طريق اللاعب مصطفى منصور ، حيث شارك في منافسات السباق السريع ضمن سباقين 1000 و 200 متر. وضمنت مصر مقعدين في الدورة الأولمبية المقبلة بطوكيو ، حيث تأهل علي حسن للمشاركة في منافسات الفردي في سباق 200 متر للقارب في الكياك، بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية ، كما تأهلت سما فاروق في منافسات الفردي في سباق 500 متر للقارب في الكياك، بعد فوزها هي الأخرى ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.