توقيع مذكرة تفاهم بين الأطباء العرب ونبض اللبنانية لتعزيز الوعي الصحي

وقع اتحاد الأطباء العرب، ممثلا في الأمين العام للاتحاد أسامة رسلان، اتفاقية تعاون مشترك مع منظومة نبض للتوعية والإعلام الصحي اللبنانية، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بدار الحكمة بالقاهرة، بهدف تحقيق التعاون اللازم في تقديم البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة؛ لتحقيق التنمية المهنية بالدول العربية.

وقال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أسامة رسلان، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تأتي ضمن منظومة رفع الوعي الصحي للمرضى والتي ستتم من خلال الأطباء، مضيفًا أن المريض العربي يحتاج أن يوضع في قلب كل اهتماماتنا، ولا يكون كم مهمل، و"يجب أن يكون المريض في القلب من الرعاية الصحية، والاستماع إلى رأيه من جانب الأطباء بما لا يضره".

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة منظومة نبض اللبنانية عدنان أبو شرار، إن نبض هي منظومة متكاملة تخاطب الطبيب وتوفر له الآليات الأساسية التي يستطيع التعامل من خلالها مع المرضى، مشيرًا إلى أنه مع تنامي عدد المرضى فالطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها السيطرة على جودة الرعاية الصحية هي عبر وضع آليات ذات محتوى له مرجعية حسب كل حالة مرضية.

وأضاف شرار، لـ "الشروق" على هامش توقيع الاتفاقية، أن ما تقدمه نبض للطبيب هي أكبر مكتبة من الفيديوهات الخاصة بالأمراض والعمليات، بمعنى أن هذا المحتوى ليس عشوائيا وإنما متسلسل، حيث أن لدينا مكتبة كاملة تتخاطب مع المريض عبر المرحلة المرضية سواء كانت عملية جراحية أو متابعة مرض مزمن فأصبح الآن باستطاعة الطبيب في ثوان أن يصف للمريض الفيديو الخاص بمتابعة مرضه.

وأشار إلى أنه بمجرد تشخيص الطبيب لحالة المريض، يختار البرنامج التوعوي فورا، ويرسله إلي المريض عبر الهاتف ليتابع من خلاله التعليمات الصحية السليمة، لافتا إلى أن نبض تتأكد من خلفية الطبيب الطبية قبل اعتماده فى البرامج.

وتابع: "نحن منتشرون في 6 دول حتى الآن، وتركيزنا الآن مع مصر، تماشيا مع سياسة الدولة في التركيز على التوعية والتثقيف وهي حجر الأساس لأي نمو في الاتجاه الصحي".