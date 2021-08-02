يعود العرض المسرحي "عن العشاق" من جديد الى مسرح قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اعتبارا من الخميس المقبل، وتستمر العروض حتى ١١ أغسطس الجاري يوميا في الثامنة مساءً.

ويطرح العرض العديد من الأسئلة في قضية العشق التي ما زالت مطروحة للنقاش، فلا أحد يعرف هل يقع العاشق في الحب لصفات المحبوب أم هو عاشق للعشق ذاته، وهو مقتبس عن كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، مع مختارات من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وارتجالات موسيقية حرة لعازفي فرقة بيت العود العربي.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان محمد دسوقي، بالتعاون مع استوديو مسرح مركز الإبداع الفني، بطولة حمزة العيلي، أميرة عبد الرحمن، أحمد زكريا، سارة هريدي، رقص مسرحي إيمان لطفي وهاني حسن، وغناء نجوى حمدي، مساعد مخرج سمية أبوالعز وكريم عرفة، ملابس أيمن الزرقاني، دراماتورج كريم عرفة، فكرة وإخراج هاني عفيفي.

وكان قصر الأمير طاز قد استضاف عروض "عن العشاق" في سبتمر من العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا.