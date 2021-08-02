ألمانيا: توفير تطعيم كورونا للأطفال اعتبارا من 12 عاما بكل الولايات

قرر وزراء صحة الولايات الألمانية ووزير الصحة الاتحادي اليوم الاثنين توفير تطعيمات كورونا في كل الولايات للأطفال والمراهقين بين سن 12 و17 عاما وذلك لتوفير الحماية من كورونا مع بدء الدراسة وانتهاء العطلة الصيفية.

ووفقا للقرار، فإن أخذ التطعيم لهذه الشريحة العمرية يتطلب وجود توعية طبية، كما يتيح القرار تطعيم الأطفال والمراهقين من قبل أطباء الأطفال والممارسين العموميين وكذا من أطباء الشركات التي توفر التطعيم لأقارب العاملين.

وسيتم توفير عروض تطعيمات للمراهقين والبالغين الشباب في الجامعات والمدارس المهنية.

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان:" كل واحد يرغب يمكن أن يتم تطعيمه في الصيف ولدينا لقاحات كافية لكل الشرائح العمرية".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن الأطفال والمراهقين بين 12 و17 عاما الذين قرروا اخذ تطعيم بعد توعية طبية يمكنهم حماية أنفسهم وحماية الآخرين.

ورأى شبان أن احتمال أخذ الجرعة التنشيطية في سبتمبر المقبل من شأنه أن يوفر حماية على أفضل نحو للمجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص في الخريف والشتاء، مشيرا إلى أن خطر تراجع حماية التطعيم يصل إلى أعلى درجاته بين أفراد هذه المجموعات.

وقال وزير صحة ولاية بافاريا ورئيس مؤتمر وزراء الصحة كلاوس هوشتيك:" نحن نذهب إلى الخريف ونحن مستعدون".