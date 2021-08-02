الاستخبارات الخارجية الروسية: لدينا قوات خاصة تضمن سلامة مصالحنا في الخارج

كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أن الجهاز لديه قوات خاصة تقوم بضمان أمن وسلامة المواطنين الروس والهيئات والإدارات الروسية بالخارج في أكثر من عشرين "نقطة ساخنة" في العالم.

وقال ناريشكين، في مقابلة تلفزيوينة أوردت وكالة "سبوتنك" الروسية مقتطفات منها، إن "هناك ضمن هيكل جهازنا وحدة فرعية مخصصة لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك بسبب أن الجهاز يعد مكلفا، بموجب التشريعات الروسية، بتنفيذ مهمة ضمان أمن وسلامة الهيئات والإدارات الروسية والمواطنين الروس خارج حدود بلادنا".

وتابع ناريشكين قائلا: "لذلك يقوم الأفراد المنتسبون إلى مجموعة العمليات القتالية المذكورة بتنفيذ هذه المهمة في عشرين نقطة ساخنة بالعالم".

وأوضح ناريشكين أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية يقوم بإطلاق تصريحات رسمية بهدف منع تطور أحداث غير مرغوب بها، وذلك حتى وإن كان اللجوء إلى هذه الآلية ليس قاعدة من قواعد عمل الاستخبارات الخارجية الروسية.