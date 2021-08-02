قيادي مستقيل من حركة النهضة يطالب بإطاحة الغنوشي

دعا القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، خليل البرعومي، اليوم الاثنين، إلى الإطاحة بزعيم الحركة راشد الغنوشي.

وقال البرعومي إنّ حركة النهضة تتحمل مسؤولية كبيرة لما آلت إليه الأوضاع في تونس وأنّ مشاغلها كانت بعيدة عن تطلعات الشعب، مشيرا إلى ارتكاب آلاف الأخطاء وأنّ ذلك يتطلب مراجعات عميقة على مستوى الحركة وقيادتها.

واعتبر أنّ الوقت قد حان لتغيير وجوه الخطّ الأول من الطبقة السياسية وفسح المجال أمام أشخاص متصالحين مع الشعب، وفق تصريحه.

و تابع "يجب مراجعة القيادات السياسية بما فيها راشد الغنوشي''، معتبرا أنّه أخطأ ويتحمّل كآخرين جانبا كبيرا من المسؤولية عن تطورات الأوضاع في البلاد، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وكانت حركة النهضة التونسية، هاجمت رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها "غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور".

وكان الرئيس قيس سعيّد، أوضح في وقت سابق، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقا للدستور وليست انقلابا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيا، ودعا كل من يعتبر أن الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.