إنقاذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط

أنقذت طواقم عدد من منظمات الإنقاذ البحرية الخاصة مئات المهاجرين في عرض البحر المتوسط اليوم الأحد.

وفي الساعات الأولى من الصباح، نقلت سفينتا "أوشن فايكنج" و"سي ووتش3" نحو 400 شخص للصعود على متنها، في عملية استغرقت ساعة، حسبما ذكرت منظمات الإغاثة التي تقف وراء هذه العمليات.

وأنقذت طواقم السفينتين بالفعل أشخاصا من محنة في البحر في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما اشترك قارب الإبحار "نادر" التابع لمنظمة "ريسكشيب" الألمانية في أحدث عملية إنقاذ.

ووفقا لمنظمة "إس أو إس ميديتراني"، التي تدير "أوشن فايكينج"، جرت عملية الإنقاذ في المياه التونسية. وكان المهاجرون على متن قارب خشبي متعدد الطوابق عندما قدمت سفن الإغاثة المساعدة.

وبعد عمليات إنقاذ سابقة يوم أمس السبت، كان لدى "أوشن فايكينج" بمفردها نحو 555 شخصا على متنها مساء اليوم الأحد.

وقال متحدث إن السفينة الآن ممتلئة للغاية بالأشخاص، ويجب أن تبحث عن ميناء آمن في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن من بين أولئك الذين تم إنقاذهم، رضيعة عمرها ثلاثة أشهر.

ووصفت منظمة "سي ووتش" ومقرها برلين، الوضع الحالي في البحر المتوسط بأنه "خطير للغاية".

وتحمل "سي ووتش3" أيضا عشرات الأشخاص. وتم إنزال ستة على الأرض من قبل خفر السواحل الإيطالي لسوء حالتهم الصحية.

وانتشلت السفينة اليوم الأحد 26 شخصا آخر، ما يرفع العدد الإجمالي من الأشخاص على متنها إلى حوالي 250 شخصا.