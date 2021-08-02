أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن فوز التلميذ نور أحمد عبد الجيد من مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ضمن الـ20 مركزا على مستوى الجمهورية بتصفيات المشروع الوطني للقراءة، والذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

الطالب نور أحمد عبد المجيد، البالغ من العمر 9 سنوات، استطاع الانتهاء قراءة 30 كتابًا خلال شهر واحد، فهو يقرأ الكتب التي يحضرها له والداه منذ أن كان صغيرًا.

«أكون سعيدًا عند قراءة الكتب لأنني أحب القراءة»، هكذا عبّر الطفل الصغير عن سعادته بقراءة 30 كتابًا خلال شهر واحد، ويعد «دق دق يقرأ ويكتب» أول كتاب يقرؤه، بحسب ما قاله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر قضائية «مدرستنا»، مساء اليوم الأحد.

تدور أحداث الكتاب الأول الذي قرأه «نور» حول شخصية «دق دق» الذي يلتحق بمدرسة محو الأمية من أجل تعلم القراءة والكتابة للكبار، ويؤكد الكتاب على أهمية التعليم في حياة الإنسان.

تمثل مكتبة المدرسة مصدرًا هامًا للكتب التي يحصل عليها نور، إضافة إلى الكتب التي يشتريها له والداه من المكتبات المنتشرة في أماكن مختلفة قريبة من محل سكنهم.

ويتمنى «نور» أن يصبح طبيبًا متخصصًا في جراحة القلب مثل جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الذي يعد مثلًا أعلى له، متوجهًا برسالة إلى والدته ووالده: «ربنا يخلي ليا ماما وبابا وأشكركم على تعبكم معايا».

يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.

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