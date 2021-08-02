هيرا تعادل أفضل رقم شخصي لها وتتصدر تصفيات سباق 200 متر الأولمبي

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عادلت العداءة الجاميكية إيلين طومسون-هيرا أفضل رقم شخصي لها في سباق 200 متر عدو للسيدات بتسجيلها 66ر21 ثانية خلال الدور قبل النهائي لتصفيات السباق اليوم الاثنين ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

وباتت هيرا على بعد انتصار واحد من تحقيق ميداليتين ذهبيتين في دورتين متتاليتين من الألعاب الأولمبية.

وتعتبر هيرا مرشحة للقب السباق الذي يجرى غدا الثلاثاء، بعدما ساهمت في تتويج الفريق الجامايكي بجميع ميداليات سباق 100 متر في طوكيو عقب تتويجها بذهبيتي 100 و200 متر في أولمبياد ريو 2016.

وسجلت الجامايكية الأخرى شيلي ان فرازر برايس 13ر22 ثانية لتصعد للنهائي في ظل مساعيها للفوز بأول ذهبية أولمبية في سباق 200 متر بعد حصد فضية السباق ذاته في أولمبياد لندن 2012.

وسجلت الناميبية كريستين مبومبا 97ر21 ثانية لتصعد للنهائي رفقة مواطنتها باتريس ماسيلينجي والإيفوارية ماري جوزي تا لو والأمريكية جابريل توماس وميلر ويبو من الباهاما والسويسرية موجينجا كامبوندي.

وخرجت الهولنية دافين شيبرز بطلة العالم مرتين من قبل والحائزة على فضية ريو 2016 من التصفيات رفقة الأمريكية جينا برانديني.