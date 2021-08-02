رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المشتركة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عددا من الملفات المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور العاصمة الليبية طرابلس؛ بحضور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أنه سيكون هناك اجتماع موسع بين الجانبين الليبي والإيطالي في وقت لاحق من اليوم، موضحة أن تلك الزيارة تعد الخامسة لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن زيارة دي مايو إلى طرابلس وبرقة تأتي في إطار "مواصلة الحوار" مع الأطراف الليبية حول عملية الاستقرار والانتقال المؤسسي التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تدعمها إيطاليا بعزم، فضلا عن توسيع نطاق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

وقالت الوزارة إن زيارة دي مايو تعكس التطلع إلى التزام متجدد من قبل جميع الأطراف الليبية لإحراز تقدم ملموس تجاه بعض الأهداف الرئيسية بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وتنفيذ وقف إطلاق النار، واعتماد الميزانية الموحدة والمصالحة الوطنية، إضافة إلى تعميق دراسة المبادرات العديدة الجارية لتعزيز وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية بين روما وطرابلس.

وأشارت إلى أن الزيارة تشمل أيضًا التوقف في إقليم "برقة"، لتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي على الأرض، بعد إعادة تنشيط القنصلية العامة في بنغازي مؤخرًا.