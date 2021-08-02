نظمت إحدى جمعيات المجتمع المدني ماراثونًا للأطفال المصابين بالضمور العضلي؛ من أجل مساعدة الأطفال من ذوي الهمم على الاندماج في المجتمع والشعور بأنهم يمارسون حياة طبيعية ولو ليوم واحد.

وقالت هدى محمود، مدير العلاقات العامة بجمعية واحة نور الحياة الخيرية المنظمة للمارثون، إن الجمعية تفكر باستمرار في إسعاد الأطفال ودمجهم بالمجتمع وعدم جعلهم أقل من الأطفال العاديين، مشيرة إلى أنهم كانوا حريصين على الاستثمار بتلك الفكرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الاثنين، أن الماراثون كان بمثابة تحديًا جديدًا للأطفال الذين يعانون من الضمور، مؤكدة أنهم يستطيعون عمل كل شيء كالأطفال الطبيعيين ويستطيعون الاندماج في المجتمع.

وأشارت إلى أنهم استغرقوا شهرين في التحضير والتخطيط للماراثون وتدريب الأطفال على إلقاء الشعر والقرآن الكريم، قائلة إن المدة طويلة لأن قدرات الأطفال الذهنية ليس مماثلة للأطفال الطبيعيين.

وتابعت: «الفرحة في أعينهم لا توصف والمشاهدون كانوا يريدون الاندماج والمشاركة بالماراثون، وفرحة أولياء الأمور كبرى وخاصة بعد رؤية أن مجهودهم مع الأطفال جاء بنتيجة».