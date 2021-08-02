صحيفتان إماراتيتان: الإمارات ترفض زج الغنوشي باسمها في أحداث تونس

شددت صحيفتا الوطن والخليج الإماراتيتان، على رفض الإمارات لما زج زعيم "النهضة الإخوانية" ورئيس البرلمان التونسي المجمّد راشد الغنوشي، باسمها في الأحداث التي أطاحته وحزبه المتطرف.

وأكدت "الخليج"، في افتتاحيتها اليوم الاثنين بعنوان "الإمارات وخيبة الغنوشي"، أن التاريخ يشهد أن الإمارات كانت دائما سندا لتونس، والعلاقات بين شعبيهما عريقة يسودها، على الدوام، الاحترام المتبادل والأخوة الصادقة، مشيرة إلى أن الادعاءات التي يروج لها الإعلام "الإخواني" المأجور في تونس وخارجها لن يصدقها أحد، لأن الإمارات أسمى من أن تتدخل في شؤون بلد بغير الحسنى.

وذكرت "أن الانتفاضة الشبابية في يوم الجمهورية، تونسية أصيلة، ولم يحركها أحد من الخارج"، موضحة أنه لو كان الغنوشي يعرف موقعه حقا لما استخف بإرادة الشارع التي فرضت التغيير، ودعت إلى إنقاذ البلاد على عجل.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة الوطن، في افتتاحيتها بعنوان "جماعة الإخوان الإرهابية الفاشلة"، أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من ألد أعداء الشعوب منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهو ما يدركه الجميع وتسارع دول العالم إلى إدراجها على القوائم السوداء.

وذكرت "الخليج" أن محاولة الغنوشي أن يزج باسم دولة الإمارات هي محاولة لتعتيم الحقائق وهو نفس الفكر الذي يحاول تبرير فشله، وهو يدرك سبب ما آلت إليه أحوال تونس من انهيارات، مشيدة بالقرارات التاريخية الشجاعة للرئيس التونسي قيس سعيد والتي كانت ترجمة لنبض الشارع وآلامه ومطالبه.