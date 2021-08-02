الحكومة الإسرائيلية تصادق على الميزانية العامة لعامي 2021 و2022

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الميزانية العامة للعام الجاري والعام المقبل، فيما تعد خطوة حاسمة للتخطيط لتعافي الاقتصاد من أزمة تفشي وباء كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الإثنين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية الاسرائيلية، فسوف تصل ميزانية الدولة لعام 2021 إلى 432.5 مليار شيكل (8ر133 مليار دولار) ثم إلى 452.5 مليار شيكل في العام التالي.

وسينخفض عجز الميزانية إلى 6.8٪ من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، ثم إلى 3.9٪ في العام القادم.

جدير بالذكر أنه يجب أن تمر الميزانية بثلاث قراءات برلمانية قبل الموعد النهائي المقرر في نوفمبر المقبل، وإلا سينهار الائتلاف وتتجه البلاد إلى إجراء انتخابات.