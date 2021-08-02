 السفارة الأمريكية في كابول: طالبان ارتكبت مذابح بحق المدنيين في ولاية قندهار - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية في كابول: طالبان ارتكبت مذابح بحق المدنيين في ولاية قندهار

السفارة الأمريكية فى كابول
السفارة الأمريكية فى كابول
أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 5:29 م

اتهمت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم الإثنين، حركة طالبان بارتكاب مذابح بحق المدنيين في إقليم قندهار، معتبرة أن عمليات القتل هذه جرائم حرب.

وجاء في بيان السفارة الأمريكية - عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "ارتكبت طالبان وعلى خلفية انتقامية مذبحة بحق عشرات المدنيين في مقاطعة قندهار القريبة من الحدود الباكستانية، وقد تشكل عمليات القتل هذه جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها، وملاحقة هؤلاء المقاتلين وقادة طالبان المسؤولين عنها".

هذا وتقود طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس الجاري.

 

 

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