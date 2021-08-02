الصحة الفرنسية: أكثر من 7500 مصاب بكورونا دخلوا المستشفيات خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، أنه تم نقل أكثر من 7500 شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى المستشفيات بينهم 1137 اصابة في العناية الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الاثنين - أن هذه الأعداد تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الموجة الرابعة لـ"كوفيد-19" الانتشار في فرنسا.

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الأحد، دخول 7409 حالات إصابة جديدة ب"كوفيد-19" المستشفيات، كما تم نقل 1099 مصابا بالفيروس إلى العناية المركزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.