انقطاع الكهرباء في أجزاء كثيرة بتركيا وسط حرائق الغابات والطقس الحار

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قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين التون اليوم الاثنين إنه تم السيطرة على 125 حريقا من بين 132حريقا مستعرة في تركيا، ولكن الحرائق التي لم يتم إخمادها مازالت ممتدة و خطيرة .

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في معظم منطقة البحر المتوسط، اندلعت حرائق في تركيا الاسبوع الماضي، معظمها على السواحل الجنوبية، التي يقصدها السائحون الأجانب والاتراك.

وحتى الآن، لقى ثمانية أشخاص حتفهم بسبب الحرائق.

وذكرت وسائل الاعلام التركية أنه تم إنقاذ بعض السائحين باستخدام القوارب.

وبلغت درجة الحرارة اليوم في المناطق التركية التي دمرتها الحرائق أقل من 40 درجة مئوية.

ويرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات لتركيا. وقالت المفوضية الاوروبية إنه تم الدفع بثلاث طائرات إطفاء، واحدة من كرواتيا واثنتان من إسبانيا.

وقالت تركيا إنها طلبت طائرات إطفاء من أوكرانيا وروسيا وإيران وأذربيجان.

من جهة أخرى ذكرت مصادر بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية أن عدة مناطق في تركيا شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي بسبب زيادة الاستهلاك للكهرباء بأكثر من المعتاد حيث يستمر تشغيل وحدات تكييف الهواء لعدة أيام .

وأوضحت وكالة أنباء الأناضول أن المناطق التي تضررت من انقطاع الكهرباء هي اسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة ومرسين.