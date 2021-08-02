ارتفاع إنتاج روسيا من النفط خلال الشهر الماضي

ارتفع إنتاج روسيا من النفط والمتكثفات النفطية خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر، بعد اتفاق تجمع أوبك بلس للدول النفطية على زيادة الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء بما في ذلك روسيا.

وبحسب بيانات إدارة "سي.دي.يو-تي.إي.كيه" التابعة لوزارة الطاقة الروسية بلغ إنتاج روسيا خلال الشهر الماضي 44.24 مليون طن نفط ومتكثفات نفطية. وتعادل هذه الكمية 10.46 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 0.3% عن متوسط الإنتاج خلال يونيو الماضي، بحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أنه من الصعب تقييم مدى التزام روسيا باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع أوبك بلس بخفض الإنتاج لآن بيانات إدارة سي.دي.يو-تي.إي.كيه لا تميز بين إنتاج النفط الخام وإنتاج المتكثفات النفطية التي لا تدخل ضمن حصة إنتاج روسيا من النفط.

وإذا كان إنتاج روسيا من المتكثفات النفطية خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق وهو 900 ألف برميل يوميا، سيكون إنتاجها من النفط الخام حوالي 9.59 مليون برميل بزيادة طفيفة عن حصتها المقررة وفق اتفاق أوبك بلس وهي 9.495 مليون برميل يوميا.

كان نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك قد صرح للصحفيين يوم الجمعة بأن بلاده كانت ملتزمة بحصتها الإنتاجية بنسية 100% خلال الشهر الماضي.