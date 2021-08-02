منظمة الصحة العالمية: 60 مليون إصابة بكورونا في أوروبا منذ بداية الجائحة

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين أن أوروبا سجلت أكثر من 60 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وتضم نحو 30% من كل الإصابات المعروفة في العالم.

ودعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى بذل جهود أكبر من أجل إحراز تقدم على نحو أسرع وأفضل في تطعيم الأشخاص ضد كوفيد-19، مشيرًا إلى التباين الشاسع بين بعض الدول.

وفي حين أن معدلات التطعيم في أوروبا هي بين الأعلى في العالم، أشارت مديرة الطوارئ الإقليمية في الصحة العالمية، دوريت نيتسان، إلى أن الكثير من الأشخاص من الفئات ذات الأولوية، مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، لم يتلقوا اللقاح بعد.

وبحسب إحصاءات المنظمة، وقعت أكثر من 1.2 مليون وفاة على صلة بكوفيد-19 في الإقليم، أما عالميا فيبلغ العدد 4.2 مليون وفاة حتى اليوم.

وترصد منظمة الصحة العالمية الوضع في أكثرمن 50 دولة في إطار المنطقة الأوروبية من بينها روسيا وأوكرانيا وتركيا ودول أخرى.