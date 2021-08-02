رئيس لجنة الشئون الخارجية بالنواب الإيطالي لـ«الشروق»: على أوروبا ودول المتوسط ​​محاربة جميع أشكال التطرف

بييرو فاسينو: نأمل فى التوصل لاتفاق يسمح بإجراء الانتخابات الليبية فى ديسمبر.. واستقرار تونس مهم للوضع الإقليمي

ندعو لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الإيطالى بييرو فاسينو، أن تحقيق الاستقرار لتونس مهم بالنظر إلى الوضع الإقليمى، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة تونسية جديدة قادرة على كسب ثقة المواطنين. فيما عبر عن أمل بلاده فى التوصل إلى اتفاق قريبًا يسمح باحترام موعد إجراء الانتخابات الليبية فى ديسمبر المقبل، كما دعا لاستئناف الحوار والمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال فاسينو، فى حوار مع «الشروق»، إن المحادثات الليبية مستمرة فيما يخص كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إلى طرابلس وبنغازى الليبية تأتى لتأكيد الالتزام الإيطالى بدعم الأهداف التى قررها مؤتمر برلين حول ليبيا.

كانت سلسلة من البرلمانيين الليبيين اجتمعت مؤخرا تحت قيادة الأمم المتحدة فى روما من أجل التوصل إلى حل للمسار المعقد الذى من المفترص أن يؤدى إلى انتخابات 24 ديسمبر.

وبسؤالة عن الوضع فى تونس بعد إقالة الرئيس التونسى قيس سعيد، الحكومة وتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، أكد فاسينو أن إيطاليا تتابع باهتمام كبير أزمة تونس حيث هناك أواصر عميقة من الصداقة والتعاون مع تونس، وعبر عن الأمل فى أن يتم تفعيل الحوار بين جميع مكونات المجتمع التونسى وأن يعود البرلمان إلى العمل قريبا وأن يتم تشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة المواطنين.

وكشف فاسينو أن إيطاليا اقترحت على فرنسا وألمانيا وإسبانيا عمل مشترك سواء بين الحكومات أو البرلمانات لمساعدة تونس على تجاوز أزمتها، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار لتونس مهم أيضًا عند النظر إلى السيناريو الإقليمى، حيث تحد تونس ليبيا من الشرق والساحل من الجنوب وهى منطقة تعانى من عدم الاستقرار وتغلغل المتطرفين.

واعتبر البرلمانى الإيطالى البارز أنه من الضرورى أن يوفر الاتحاد الأوروبى اللقاحات والأنظمة الصحية لتونس لمكافحة فيروس كورونا المستجد والمساعدات المالية من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد، مشددا على أن إيطاليا ملتزمة بتقديم مساعدة ملموسة لبلد صديق.

إلى ذلك، أكد فاسينو أن كل ما يحدث فى البحر الأبيض المتوسط ​​له تأثير فورى فى أوروبا، قائلا: «البحر الأبيض المتوسط ​​هو بحر مشترك حيث تلتقى الحضارات والتاريخ والأديان التى نمت معًا على مر القرون».

وأشار فاسينو إلى أن «البحر المتوسط ​​الموسع» من مضيق هرمز إلى مضيق جبل طارق يمر اليوم بحروب أهلية، كما هو الحال فى سوريا واليمن، وعدم الاستقرار السياسى كما فى العراق ولبنان والقرن الأفريقى وتونس والساحل.

ودعا فاسينو أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط ​​إلى العمل معًا لحل النزاعات ومحاربة جميع أشكال التطرف والراديكالية وتعزيز الاستقرار والسلام فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادى بين ضفتى البحر المتوسط.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى اقترح فى الأسابيع الماضية، أجندة جديدة لمنطقة البحر المتوسط ​​يجب أن نعطيها الآن أهدافًا وأدوات من خلال مشاركتها مع جميع دول المنطقة. وشدد فى هذا الصدد على أن إيطاليا تريد تعزيز جميع المبادرات المفيدة للتعاون بين ضفتى البحر.

كما تحدث فاسينو عن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى قائلا إنه حان الوقت للتوصل إلى حل، ويجب أن يتم استئناف طريق الحوار والتفاوض.

وأضاف فاسينو أن هناك اليوم حكومة إسرائيلية جديدة، والاتفاقيات الإبراهيمية التى فتحت علاقات جديدة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، فضلا عن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن التى تؤمن بالسلام العادل.

وشدد البرلمانى الإيطالى على ضرورة استغلال هذه الفرص لجلب إسرائيل والفلسطينيين للتحدث والحوار والتفاوض من أجل حل يلبى التطلعات والاحتياجات، مشيرا إلى أن إيطاليا ملتزمة بهذا الهدف من خلال تعزيز المبادرات المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.