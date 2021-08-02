 الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني بشأن هجوم الناقلة الإسرائيلية - بوابة الشروق
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الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني بشأن هجوم الناقلة الإسرائيلية

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
د ب أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 2:49 م

استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة، على خلفية الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان وأسفر عن مقتل شخصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تغريدة لمحررة الشؤون الخارجية في سكاي نيوز، ديبورا هاينز، القول إن السفير الإيراني التقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي لمناقشة ملابسات الهجوم على ناقلة النفط.

جدير بالذكر أن الناقلة تديرها شركة مقرها بريطانيا يرأسها رجل أعمال إسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد أمس الأحد أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة، مشددا على أن إسرائيل تعرف "كيف تمرر لها الرسالة".

ونفت الخارجية الإيرانية أمس الضلوع في الهجوم على الناقلة، وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده :"على الكيان الصهيوني أن يكف عن توجيه الاتهامات الباطلة".


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