ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأقل من التوقعات

أظهر تقرير شهري صدر اليوم الاثنين ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال يونيو الماضي بأقل من التوقعات، وذلك بعد تراجعه خلال الشهر السابق.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 1ر0% شهريا إلى ما يعادل 552ر1 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 551ر1 تريليون دولار خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال يونيو الماضي بمعدل 4ر0%، بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق وفقا للتقديرات الأولية.

جاء الارتفاع الأقل من التوقعات في الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 215ر1 تريليون دولار سنويا خلال يونيو الماضي.

كما أظهر تقرير الوزارة ارتفاع الانفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 1ر1% إلى ما يعادل 4ر763 مليار دولار سنويا، في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد غير السكنية بنسبة 7ر0% إلى ما يعادل 8ر451 مليار دولار سنويا.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد العامة تراجع بنسبة 1ر1% شهريا إلى ما يعادل 337 مليار دولار، حيث تراجع الإنفاق على مشرعات التشييد التعليمية بنسبة 8ر0% إلى 3ر81 مليار دولار، في حين تراجع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 3ر5% إلى 4ر92 مليار دولار.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ارتفع إجمالي الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 2ر8% سنويا.