كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة التي نادي الزمالك، موقفهم من تجاوزات النادي الاهلي بعد كل تهنئة بأي بطولة.
وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية: «نوجه التهنئة للأهلي في كل مرة تفاجئ بالتجاوزات والتهكم».
وأضاف: «في اخر مرة عندما تم تهنئة الأهلي بلقب دوري الأبطال قررنا سحب التهنئة بعد التجاوز الذي حدث من أحد أفراد السوشيال ميديا».
وأكمل رئيس الزمالك: «بيان الزمالك يؤكد أننا نريد نبذ التعصب، ليس لدينا أي شيء ورحبنا أيضا ببيان أون سبورتس والقيام ببيان مشترك مع النادي الأهلي وملتزمين بسياسة الدولة».
وطالب جماهير الزمالك .. قائلا: «علينا نبذ التعصب وعدم التجاوز وتشجيع النادي فقط دون التجريح في المنافس».
وأنهى: «رأينا التجاوز في حق القائد الأسطوري محمود عبد الرازق (شيكابالا)، والجميع يرفضه بالتأكيد، مبادئنا هي الحفاظ والدفاع عن اولاد النادي، والمبادئ ليس كلام إنما بالفعل».