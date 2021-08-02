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كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة التي نادي الزمالك، موقفهم من تجاوزات النادي الاهلي بعد كل تهنئة بأي بطولة.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية: «نوجه التهنئة للأهلي في كل مرة تفاجئ بالتجاوزات والتهكم».

وأضاف: «في اخر مرة عندما تم تهنئة الأهلي بلقب دوري الأبطال قررنا سحب التهنئة بعد التجاوز الذي حدث من أحد أفراد السوشيال ميديا».

وأكمل رئيس الزمالك: «بيان الزمالك يؤكد أننا نريد نبذ التعصب، ليس لدينا أي شيء ورحبنا أيضا ببيان أون سبورتس والقيام ببيان مشترك مع النادي الأهلي وملتزمين بسياسة الدولة».

وطالب جماهير الزمالك .. قائلا: «علينا نبذ التعصب وعدم التجاوز وتشجيع النادي فقط دون التجريح في المنافس».

وأنهى: «رأينا التجاوز في حق القائد الأسطوري محمود عبد الرازق (شيكابالا)، والجميع يرفضه بالتأكيد، مبادئنا هي الحفاظ والدفاع عن اولاد النادي، والمبادئ ليس كلام إنما بالفعل».