طلاب علمي بالثانوية يختتمون الامتحانات بالابتسامة والزغاريد: الجيولوجيا سهلة

اختتم طلاب الثانوية العامة شعبة علمي، المرحلة الثانوية، بأداء امتحان الجيولوجيا، الذين وصفوه بـ"السهل، الذي خلا من أي تعقيدات"، كما عبر عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بانتهاء آخر يوم للامتحان بالزغاريد من أمام لجان دار السلام.

وقالت إحدى الطالبات، إن الامتحان كان سهلا ويخلو من أي تعقيدات، حيث كانت كل الأسئلة بسيطة ومن داخل المنهج الدراسي، موضحة أن الأسئلة كانت مناسبة لمدة الوقت.

وأضافت الطالبة آمال فهمي، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وكان هناك صعوبة في بعض النقاط، لكن تم حلها بعد بعض الوقت، قائلة: "الامتحان في مجمله كان بسيطا لكل الطلاب".

وتابعت إحدى طالبات شعبة علمي، أن الـ50 سؤالا كان معظمها سهلا، والامتحان تم حله في نصف الوقت، وكانت المراجعات النهائية مفيدة لنا، وخاصة أن أغلب الأسئلة كانت مكررة.

وأوضحت أن كل الطلاب سعداء بانتهاء الامتحان على خير، مطالبة وزارة التعليم، بمراعاة التصحيح والظروف الصحية التي مر بها أغلب الأسر والطلاب خلال الفترة الماضية.