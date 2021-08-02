أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، ببدء التشغيل التجريبي لعدد 6 مكاتب رقْميَّة جديدة لتقديم خدمات نيابات الأسرة.

وجاءت المكاتب الجديدة بمناطق الزيتون وعين شمس، وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا؛ وذلك لتقديم خدمات نيابات الأسرة الإلكترونية.

وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بتشغيل 20 مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، موجها بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.