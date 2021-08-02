طرح المطرب الشاب مصري، أغنية جديدة بعنوان: "قبلة حياة" على طريقة الفيديو كليب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "اليوتيوب".

والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوت خالد رؤوف، وجيتار مصطفى أصلان.

وتعد أغنية "قبلة حياة" هي التعاون الثاني بين "مصري" والمطرب محمد قماح، بعد تعاونهما سويًا في أغنية "فتحت بابها"، التي تم طرحها خلال شهر يناير الماضي.

واستطاعت أن تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة، كما حصدت أغانيه "سلملي عالندالة"، و"عايم غرقان"، و"مشاعر إيه"، و"زنانة"، على نسب مشاهدات عالية وصلت لأكثر من مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: مصطفي العسال، وسلامة علي، وأحمد عزت، وحمدية التيتي، ومحمود مزاح، ونوار البحيري، وجيزو، وهاني فاروق وغيرهم.

جدير بالذكر أن "مصري"، قد انتهي مؤخرًا من تسجيل 3 أغاني سينجل جديدة، وتتنوع الأغاني ما بين اللون الشعبي والرومانسي والطرب، وهم: "خاينين" و"متخسرونيش" و"بيت الوجع"، ومن المقرر أن يتم طرحهم خلال الفترة المقبلة.