واشنطن تطالب 24 دبلوماسيا روسيا بمغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر

سلمت السلطات الأمريكية للجانب الروسي قائمة من 24 دبلوماسيا روسيا يتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر المقبل، بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم, وفقا للسفير الروسي لدى واشنطن.



وقال السفير الروسي أناطولي أنطونوف في تصريحات لمجلة National Unterest تم نشرها على صفحة البعثة الروسية في "فيسبوك": "تلقينا قائمة من 24 دبلوماسيا يتوقع أن يغادروا البلاد حتى 3 سبتمبر 2021"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وأشار أنطونوف إلى أن معظم هؤلاء الدبلوماسيين سيغادرون الولايات المتحدة بدون استبدالهم بدبلوماسيين آخرين، "لأن واشنطن أقدمت على تشديد إجراءات إصدار التأشيرات بصورة مفاجئة".