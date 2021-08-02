الخارجية الأمريكية تعلن توسيع برنامج قبول الأفغان كلاجئين على أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، أن واشنطن ستوسع برنامج قبول الأفغان الذين ساعدوا الأمريكيين، وذلك على خلفية الخطر المتزايد من طرف حركة طالبان الإرهابية.



وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "على خلفية زيادة العنف من طرف حركة طالبان، تعمل الحكومة الأمريكية على منح بعض الأفغان، ومن بينهم الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة، إمكانية الهجرة إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئين، حيث سيزيد ذلك فرص الهجرة إلى الولايات المتحدة للإقامة الدائمة لآلاف الأفغان وأقاربهم".



يشار إلى أن مسلحي حركة "طالبان" سيطروا في غضون ثلاثة أشهر على عدد كبير من المناطق الريفية الشاسعة، بعد أن خاضوا مواجهات مع قوات الجيش الأفغاني، كما سيطرت طالبان على العديد من المناطق في ضواحي مدينة هرات، بالإضافة إلى معبرين حدوديين في الولاية (هرات) الواقعة على الحدود مع إيران وتركمانستان، فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد.



ويأتي ذلك فيما تتعثر المفاوضات، بين الحكومة وطالبان حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام، والتي انطلقت أوائل العام الماضي.