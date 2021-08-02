 البنك المركزي: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير - بوابة الشروق
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البنك المركزي: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 1:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 1:33 ص

صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.
وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه النماذج هي واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة ستكون مصممة من 13 طبقة.
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية صورا لعملات بلاستيكية للعملة المصرية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها والتي من المقرر أن يطرحها البنك المركزي قبل نهاية العام.

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