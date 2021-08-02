 ألمانيا تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق المطاردة للدراجات في طوكيو - بوابة الشروق
الإثنين 2 أغسطس 2021 11:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق المطاردة للدراجات في طوكيو

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 10:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 10:58 ص

حطم الفريق الألماني الرقم القياسي العالمي لسباق المطاردة لفرق السيدات لمسافة أربعة آلاف متر ضمن منافسات الدراجات في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل الفريق الألماني المكون من فرانزيسكا براوس وليزا بريناور وليزا كلين وميكي كروجر أربع دقائق و307ر7 ثوان خلال تصفيات السباق اليوم الاثنين.

وتفوق الفريق الألماني بفارق ثلاث ثوان تقريبا على الرقم القياسي السابق البالغ أربع دقائق و236ر10 ثوان والذي سجله الفريق البريطاني لدى تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

وكان الفريق البريطاني متفوقا على نظيره الألماني بفارق أكثر من ثانية قبل كيلومتر من نهاية التصفيات لكنه تراجع للمركز الثاني مسجلا أربع دقائق و022ر9 ثوان.

وحل الفريق الأمريكي بطل العالم في المركز الثالث مسجلا أربع دقائق و118ر10 ثوان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك