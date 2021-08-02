طلاب الهرم: امتحان الجيولوجيا كان سهلا على غير المتوقع

أعرب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم عن سعادتهم بامتحان مادة الجيولوجيا.

وأكدت خلود إبراهيم، سهولة الامتحان رغم عدم توقعها ذلك، مضيفة أن الثلاث ساعات كانت كافية للانتهاء من الإجابة لكل أسئلة الامتحان.

وقالت ميرفت رجب إن الامتحان جاء من المراجعات، مؤكدة أن انضباط اللجان ساهم في تركيز الطلاب وساعدهم على حل الأسئلة.

وأضافت أسماء عبدالرؤوف أن الامتحان جاء متوافقاً مع ما ذاكرته من قبل فضلاً عن أنها لم تجد أي أسئلة من خارج المنهج.

وأوضحت إيمان صلاح أن الامتحان كان طويلا بعض الشيء حيث تضمن ٥٠ سؤالا، إلا أن الاسئلة كانت في متناول الطلاب، مستكملة «الامتحان في مستوى الطالب المتوسط».

وأعربت هبة حسن عن فرحتها لسهولة الامتحان، مضيفة أن كل الأسئلة سبق وتعرض لها الطلاب، ولم تأتٍ في صورة معقدة.