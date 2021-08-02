تايوان تسجل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم الاثنين، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 12 حالة تم انتقالها محليا، وحالتين كانتا قادمتين من الخارج، دون أن تسجل أي حالات وفاة، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه"، اليوم، أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل 5 حالات في مدينة "تاويوان"، و3 حالات في منطقة "تايبيه الجديدة"، وحالتان في "تايبيه"، وحالة واحدة في كل من مدينتي "كيلونج" و"كاوهسيونج".

وترفع حالات الإصابة الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و702 حالة، منها 14 ألفا و214 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الآن، تم تسجيل 789 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد -19، من بينها 777 منذ 15 مايو الماضي.