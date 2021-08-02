مصادر: تعثر صفقة بيع حصة من مشروع جسر إسطنبول المعلق إلى مستثمرين صينيين

قالت مصادر مطلعة إن صفقة بيع حصة في مشروع الجسر المعلق الذي تقيمه تركيا في مدينة إسطنبول فوق مضيق البوسفور لمجموعة مستثمرين صينيين تواجه خطر الفشل بسبب الخلافات بشأن تمويل الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة آي.سي ياتيريم هولدنج التركية التي تمتلك الشركة الحاصلة على حقوق تشغيل جسر السلطان سليم المعلق حتى 2027، أوقفت المناقشات مع مجموعة مستثمرين صينيين.

وكانت شركة تشاينا ميرشانتس إكسبريس واي نتورك أن تكنولوجي هولدنجز المملوكة لشركة تشاينا ميرشانتس جروب قد شكلت اتحاد شركات (كونسرتيوم) بمشاركة 5 مستثمرين آخرين، ودخلت في مفاوضات لشراء 51% من الشركة المشغلة للجسر مقابل 689 مليون دولار منذ 2019.

ويتوقف نجاح الصفقة على إعادة تمويل قرض قيمته 6ر1 مليار دولار تم استخدامه في تمويل بناء الجسر عام 2013. ولكن الخلافات بشأن التفاصيل الدقيقة لاتفاق إعادة التمويل، والمدعوم من بنوك مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك التجارة الصيني، تهدد اتمام الصفقة بحسب المصادر.

ورفضت الشركة التركية عرضا من المشترين الصينيين لوضع قيمة الحصة في حساب معلق لحين الاتفاق على إعادة تمويل القرض، حيث تريد الشركة التركية الحصول على قيمة الصفقة مقدما، بحسب أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

يذكر أن جسر السلطان سليم الأول يبلغ طوله 4ر1 كيلومتر ويعمل منذ 2016. وكانت شركة أستالدي الإيطالية للتشييد التي تواجه صعوبات مالية في إيطاليا بسبب تباطؤ نشاط التشييد في السوق المحلية، باعت حصتها في مشروع الجسر إلى شركة آي.سي ياتيريم.