الجزائر: توفير 9 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال أغسطس الجاري

أعلن وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، اليوم الاثنين، أنه سيتم توفير أكثر من 9 ملايين جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك ولقاح أسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري؛ لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين الجزائريين لاسيما في المناطق والقرى النائية والمعزولة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوزيد قوله إنه "على الرغم من الوضع الصحي الصعب والمقلق الذي تعيشه الجزائر حاليا بسبب انتشار وباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، إلا أن الدولة الجزائرية تبذل كل جهودها من خلال المؤسسات الصحية والمجتمع المدني لتوفير مادة الأوكسجين"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر على وشك استلام 6 آلاف مكثف جديد للأكسجين على الأقل، داعيا إلى العمل بقوة وبهدوء للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر بشرية ممكنة.

وأرجع الوزير الجزائري سبب ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة إلى ذهاب المصابين إلى المستشفيات وهم في حالة مستعصية ومتقدمة من المرض وليس بسبب النقص في مادة الأوكسجين، كاشفا عن تواصل العمل مع سفراء الجزائر في العديد من البلدان الأوروبية من أجل محاولة اقتناء مكثفات ومولدات الأكسجين لدى منتجي هذه المادة الحيوية في أقرب وقت ممكن.