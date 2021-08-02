صحة الإسكندرية: فحص 1975 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية في كرموز

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أمس الأحد، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بوحدة طب الأسرة في كرموز غربي الإسكندرية، وتم توقيع الكشف على 1975 مواطنا.

وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن القافلة ضمت 11 عيادة طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 63 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1975 مريضا، تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 66 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية؛ لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى أو استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتابع: كما تم إجراء 308 تحاليل طبية، و15 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 109 من مرافقى المرضى وأهالى المنطقة؛ بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 899 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.