قيرغيزستان تسجل 897 إصابة جديدة بكورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الاثنين، 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 164 ألفاً و743 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19"، وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 1316 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 147 ألفاً و377 متعافياً، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2344 وفاة.

وأضاف المركز أن 3779 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، أكد المركز أمس أن أكثر من 457 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 116 ألفاً و673 حصلوا على الجرعة الثانية.